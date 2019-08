EL PASO, Texas — Editor's note: We created this version for our Spanish-speaking readers

Las autoridades confirmaron el sábado por la noche que 20 personas fueron asesinadas y más de dos docenas resultaron heridas en un tiroteo masivo el sábado por la mañana en un Walmart en El Paso, Texas. La policía dijo que el sospechoso bajo custodia es un hombre de 21 años de un suburbio de Dallas.

El jefe de policía de El Paso, Greg Allen, dijo en una conferencia de prensa que 26 personas resultaron heridas. Las llamadas sobre un tiroteo llegaron alrededor de las 10:45 a.m., hora de la montaña, y que los oficiales llegaron al lugar de los echos en seis minutos.

"Texas se lamenta por la gente de El Paso hoy", declaró el gobernador Greg Abbott. "En un día que habría sido un día normal para alguien al ir de compras sin prisa, se convirtió en uno de los días más mortales en la historia de Texas. Se perdieron vidas que todavía deberían estar con nosotros hoy".

El portavoz de la policía, el sargento Robert Gómez, dijo en una conferencia de prensa anterior que el Walmart cerca del centro comercial Cielo Vista cerca de la Interestatal 10 estaba lleno con miles de compradores de regreso a la escuela cuando comenzaron los disparos. Alrededor de 1,000 a 3,000 clientes y alrededor de 100 empleados estaban adentro cuando ocurrió el tiroteo.

La policía dijo que el sospechoso fue detenido sin incidentes. Ningún oficial disparó sus armas y él se rindió y fue detenido con poca fuerza.

Las autoridades han asegurado que ya no hay amenaza para el público o que haya otros tiradores.

Un oficial le dijo a La Prensa Asociada que el sospechoso es Patrick Crusius de Allen, Texas. El funcionario no estaba autorizado para discutir públicamente una investigación en curso y habló con la prensa bajo condición de anonimato.

El portavoz del Centro Médico de la Universidad Ryan Mielke dice que las víctimas llevadas a su hospital sufrieron lesiones traumáticas en el centro comercial o cerca de él.

Los funcionarios del Centro Médico Del Sol dijeron que los pacientes que recibieron tenían entre 35 y 82 años de edad. La Casa Blanca dijo que el presidente Donald Trump ha sido informado sobre la situación. El presidente tuiteó sobre los "terribles tiroteos" y dijo que había hablado con el gobernador del estado de Texas y prometió el apoyo total del gobierno federal.

En una declaración, Abbott calificó el tiroteo como "un acto de violencia atroz y sin sentido, y dijo que el estado" hará todo lo posible para garantizar que se haga justicia a los autores de este acto atroz ". En Twitter, agradeció a las autoridades.

El candidato presidencial demócrata Beto O'Rourke también tuiteó sobre el tiroteo, calificándolo de "realmente desgarrador". El excongresista nativo de El Paso, insistió a las personas a seguir las instrucciones del personal de emergencia.

