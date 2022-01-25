2022 Premio Lo Nuestro Nominations: J Balvin and Camilo Lead the List of Nominees

The 2022 Premio Lo Nuestro nominations have just been announced!
The annual awards show kicks off the celebrations for Latin music, announcing the nominees for the 34th edition of PLN, which will take place Feb. 24 in Miami. Camilo, Christian Nodal and J Balvin lead the nominations list with 10 each. They’re followed by Bad Bunny and Karol G with nine; and Calibre 50, Carlos Rivera, Farruko, Jhay Cortez, Maluma, Myke Towers and Rauw Alejandro with eight.
The Artist of the Year Award is a close race between a mix of genres and talented artists, which include Ángela Aguilar, Bad Bunny, Camilo, Christian Nodal, Grupo Firme, J Balvin, Karol G, Maluma, Rauw Alejandro and Sebastián Yatra.
This year's theme is "Vive El Momento" (Live The Moment), which will be a joyful and optimistic celebration of today, the present. "The show will bring families together, delivering a spectacle full of memorable musical moments with Latin music's biggest stars performing their hottest songs for the year, never before seen collaborations, and honoring the music from our past," per the press release.
Additionally, PLN also added four new categories this year; DJ of the Year, Pop – Solo Artist of the Year, Pop-Urban/Dance Song of the Year and The Perfect Mix of the Year.
See the full list of nominees below:
Premio Lo Nuestro Artist Of The Year
ÁNGELA AGUILAR
BAD BUNNY
CAMILO
CHRISTIAN NODAL
GRUPO FIRME
J BALVIN
KAROL G
MALUMA
RAUW ALEJANDRO
SEBASTIÁN YATRA
Album Of The Year
EL ÚLTIMO TOUR DEL MUNDO - BAD BUNNY
ENTRE MAR Y PALMERAS (LIVE) - JUAN LUIS GUERRA 4.40
ESTA VIDA ES MUY BONITA - BANDA EL RECODO DE CRUZ LIZÁRRAGA
JOSE - J BALVIN
KG0516 - KAROL G
LEYENDAS - CARLOS RIVERA
MEXICANA ENAMORADA - ÁNGELA AGUILAR
MIS MANOS - CAMILO
UTOPIA LIVE FROM METLIFE STADIUM - ROMEO SANTOS
VAMOS BIEN - CALIBRE 50
Song Of The Year
BICHOTA - KAROL G
DÁKITI - BAD BUNNY & JHAY CORTEZ
DE VUELTA PA' LA VUELTA - DADDY YANKEE & MARC ANTHONY
DIME CÓMO QUIERES - CHRISTIAN NODAL & ÁNGELA AGUILAR
FIEL - LOS LEGENDARIOS, WISIN & JHAY CORTEZ
PEPAS - FARRUKO
TELEPATÍA - KALI UCHIS
TODO DE TI - RAUW ALEJANDRO
VIDA DE RICO - CAMILO
YO TODO LO DOY - ALFREDO OLIVAS
New Artist Female
ÁNGELA AGUILAR
ELENA ROSE
EVALUNA MONTANER
KALI UCHIS
LA ROSS MARIA
MAJO AGUILAR
MARÍA BECERRA
THE CHANGE
VF7
YENDRY
New Artist Male
BLESSD
BOZA
DUKI
EL ALFA
EL FANTASMA
FEID
KHEA
LOS DOS CARNALES
SANTA FE KLAN
TIAGO PZK
Remix Of The Year
911 (Remix) - SECH & JHAY CORTEZ
AYER ME LLAMÓ MI EX (Remix) - KHEA, NATTI NATASHA, PRINCE ROYCE FT. LENNY SANTOS
FIEL (Remix) - WISIN, JHAY CORTEZ, ANUEL AA FT. LOS LEGENDARIOS & MYKE TOWERS
LA TÓXICA (Remix) - FARRUKO, SECH, MYKE TOWERS FT. JAY WHEELER & TEMPO
TRAVESURAS (Remix) - NIO GARCÍA, CASPER MÁGICO, OZUNA, MYKE TOWERS, WISIN Y YANDEL & FLOW LA MOVIE
"Crossover" Collaboration Of The Year
DEL MAR -OZUNA, DOJA CAT & SIA
DON'T BE SHY - TIËSTO & KAROL G
GIRL LIKE ME (Remix) -BLACK EYED PEAS, SHAKIRA & TWOCOLORS
IN DA GETTO - J BALVIN & SKRILLEX
KESI (Remix) -CAMILO & SHAWN MENDES
The Perfect Mix Of The Year
100 AÑOS - CARLOS RIVERA, MALUMA & CALIBRE 50
ANTES QUE SALGA EL SOL - NATTI NATASHA & PRINCE ROYCE
BOTELLA TRAS BOTELLA - GERA MX & CHRISTIAN NODAL
CANCIÓN BONITA - CARLOS VIVES & RICKY MARTIN
CON LA FALTA QUE ME HACES - REIK & GRUPO FIRME
CUMBIA A LA GENTE - GUAYNAA & LOS ÁNGELES AZULES
DE VUELTA PA' LA VUELTA - DADDY YANKEE & MARC ANTHONY
ME PASÉ - ENRIQUE IGLESIAS FT. FARRUKO
PAREJA DEL AÑO - SEBASTIÁN YATRA & MYKE TOWERS
VOLVÍ -AVENTURA & BAD BUNNY
DJ Of The Year
AGUDELO 888
DEORRO
DJ ADONI
DJ CORNETTO
DJ LUIAN
DJ NELSON
IAMCHINO
MARIANA BO
TOY SELECTAH
VICTOR CARDENAS
Pop - Solo Artist Of The Year
CAMILO
CARLOS RIVERA
LUIS FONSI
MALUMA
MON LAFERTE
RICARDO MONTANER
RICKY MARTIN
ROSALÍA
SEBASTIÁN YATRA
SELENA GOMEZ
Pop - Song Of The Year
AMÉN - RICARDO MONTANER, MAU Y RICKY, CAMILO & EVALUNA MONTANER
ERES MI RELIGIÓN - MANÁ & JOY
ESTAR ENAMORADO - CARLOS RIVERA & RAPHAEL
LO INTENTÉ TODO - REIK & JESSIE REYEZ
SE NOS FUE LA MANO - EDNITA NAZARIO & LUIS FONSI
SIEMPRE HE ESTADO AQUÍ - RBD (ANAHÍ, CHRISTOPHER VON UCKERMANN, MAITE PERRONI, CHRISTIAN CHÁVEZ)
TAN ENAMORADOS - CNCO
TELEPATÍA - KALI UCHIS
UN BESO EN MADRID - TINI & ALEJANDRO SANZ
VIDA DE RICO - CAMILO
Pop - Collaboration Of The Year
BAILA CONMIGO - SELENA GOMEZ & RAUW ALEJANDRO
FAN DE TUS FOTOS - NICKY JAM & ROMEO SANTOS
PAREJA DEL AÑO - SEBASTIÁN YATRA & MYKE TOWERS
PERFECTA - REIK & MALUMA
VACÍO - LUIS FONSI & RAUW ALEJANDRO
Pop-Urban - Song Of The Year
ANTES QUE SALGA EL SOL - NATTI NATASHA & PRINCE ROYCE
LA TÓXICA - FARRUKO
QUÉ MÁS PUES? - J BALVIN & MARÍA BECERRA
SOBRIO - MALUMA
TODO DE TI - RAUW ALEJANDRO
Pop-Urban/Dance - Song Of The Year
DON'T BE SHY - TIËSTO & KAROL G
IN DA GETTO - J BALVIN & SKRILLEX
LA MAMÁ DE LA MAMÁ (Remix) - EL ALFA, BUSTA RHYMES, ANITTA FT. WISIN, CJ & EL CHERRY SCOM
MAMBO - STEVE AOKI, WILLY WILLIAM FT. SEAN PAUL, EL ALFA, SFERA EBBASTA & PLAY-N-SKILLZ
PEPAS - FARRUKO
Pop/Ballad - Song Of The Year
AMÉN - RICARDO MONTANER, MAU Y RICKY, CAMILO & EVALUNA MONTANER
ESTAR ENAMORADO - CARLOS RIVERA & RAPHAEL
SE NOS FUE LA MANO - EDNITA NAZARIO & LUIS FONSI
TE HUBIERAS IDO ANTES - REIK
VOLARÉ - NELLA & PEDRO CAPÓ
Pop - Group or Duo Of The Year
CNCO
MAU Y RICKY
MORAT
PISO 21
REIK
Pop - Album Of The Year
DÉJÀ VU - CNCO
DESAMORFOSIS - THALÍA
EL AMOR EN LOS TIEMPOS DEL PERREO - PISO 21
EL PLAYLIST DE ANOCHE - TOMMY TORRES
LA MÁS BELLA - EDNITA NAZARIO
LEYENDAS - CARLOS RIVERA
MIS MANOS - CAMILO
REVELACIÓN - SELENA GOMEZ
RIFRESH - MAU Y RICKY
SIN MIEDO (DEL AMOR Y OTROS DEMONIOS) - KALI UCHIS
Urban - Male Artist Of The Year
BAD BUNNY
DADDY YANKEE
FARRUKO
J BALVIN
JHAY CORTEZ
JUSTIN QUILES
MYKE TOWERS
OZUNA
RAUW ALEJANDRO
WISIN
Urban - Female Artist Of The Year
ANITTA
BECKY G
CAZZU
EMILIA
FARINA
KAROL G
MARÍA BECERRA
MARIAH ANGELIQ
NATTI NATASHA
NICKI NICOLE
Urban - Song Of The Year
ANTES -ANUEL AA & OZUNA
AYER ME LLAMÓ MI EX (Remix) - KHEA, NATTI NATASHA, PRINCE ROYCE FT. LENNY SANTOS
BICHOTA - KAROL G
DÁKITI - BAD BUNNY & JHAY CORTEZ
FIEL - LOS LEGENDARIOS, WISIN & JHAY CORTEZ
LA NOTA - MANUEL TURIZO, RAUW ALEJANDRO & MYKE TOWERS
LOCO - JUSTIN QUILES, CHIMBALA & ZION Y LENNOX
PEPAS - FARRUKO
PROBLEMA - DADDY YANKEE
TU VENENO - J BALVIN
Urban - Collaboration Of The Year
AM REMIX -NIO GARCÍA, J BALVIN & BAD BUNNY
AMOR EN COMA -MANUEL TURIZO & MALUMA
AYER ME LLAMÓ MI EX (Remix) - KHEA, NATTI NATASHA, PRINCE ROYCE FT. LENNY SANTOS
DIME DÓNDE - CAZZU & JUSTIN QUILES
FULANITO -BECKY G & EL ALFA
ANTES - ANUEL AA & OZUNA
LA NOCHE DE ANOCHE - BAD BUNNY & ROSALÍA
LOCATION - KAROL G, ANUEL AA & J BALVIN
MI NIÑA - WISIN, LOS LEGENDARIOS & MYKE TOWERS
1PATRIA Y VIDA - YOTUEL, GENTE DE ZONA, DESCEMER BUENO, MAYKEL OSORBO & EL FUNKY
Urban - Album Of The Year
EL ÚLTIMO TOUR DEL MUNDO - BAD BUNNY
JOSE - J BALVIN
KG0516 -KAROL G
LA 167 -FARRUKO
LA ÚLTIMA PROMESA - JUSTIN QUILES
LOS FAVORITOS 2.5 - ARCÁNGEL
LOS LEGENDARIOS 001 - LOS LEGENDARIOS
NATTIVIDAD - NATTI NATASHA
TIMELEZZ - JHAY CORTEZ
VICE VERSA - RAUW ALEJANDRO
Regional Mexican - Artist Of The Year
ADRIÁN CHAPARRO
ALEJANDRO FERNÁNDEZ
ALFREDO OLIVAS
ÁNGELA AGUILAR
CARIN LEÓN
CHRISTIAN NODAL
EL FANTASMA
GERARDO ORTIZ
JOSS FAVELA
LENIN RAMÍREZ
Regional Mexican - Song Of The Year
A LA ANTIGÜITA - CALIBRE 50
C***N Y VAGO - EL FANTASMA & LOS DOS CARNALES
COMO SI YO FUERA PASTEL - LA ARROLLADORA BANDA EL LIMÓN DE RENE CAMACHO
CON ESE CORAZÓN - LA MAQUINARIA NORTEÑA
DIME CÓMO QUIERES - CHRISTIAN NODAL & ÁNGELA AGUILAR
DUELE -ALEJANDRO FERNÁNDEZ & CHRISTIAN NODAL
GRACIAS -ADRIÁN CHAPARRO
LA CASITA -BANDA MS DE SERGIO LIZÁRRAGA
VOY PA' ARRIBA Y CON VIADA -BANDA EL RECODO DE CRUZ LIZÁRRAGA
YO TODO LO DOY -ALFREDO OLIVAS
Regional Mexican - Collaboration Of The Year
100 AÑOS - CARLOS RIVERA, MALUMA & CALIBRE 50
BOTELLA TRAS BOTELLA - GERA MX & CHRISTIAN NODAL
C***N Y VAGO - EL FANTASMA & LOS DOS CARNALES
DUELE - ALEJANDRO FERNÁNDEZ & CHRISTIAN NODAL
EL ALUMNO - JOSS FAVELA & JESSI URIBE
Regional Mexican - Group or Duo Of The Year
CALIBRE 50
BANDA MS DE SERGIO LIZÁRRAGA
GRUPO FIRME
LOS DOS CARNALES
BANDA LOS SEBASTIANES
Regional Mexican - Norteño Song Of The Year
C***N Y VAGO - EL FANTASMA & LOS DOS CARNALES
CON ESE CORAZÓN - LA MAQUINARIA NORTEÑA
NUNCA SUPE AMARTE - INTOCABLE
TE VOLVERÍA A ELEGIR - CALIBRE 50
YO TODO LO DOY - ALFREDO OLIVAS
Regional Mexican - Banda Song Of The Year
COMO SI YO FUERA PASTEL - LA ARROLLADORA BANDA EL LIMÓN DE RENE CAMACHO
EL TÓXICO - GRUPO FIRME & CARIN LEÓN
GRACIAS - ADRIÁN CHAPARRO
LA CASITA - BANDA MS DE SERGIO LIZÁRRAGA
VOY PA' ARRIBA Y CON VIADA - BANDA EL RECODO DE CRUZ LIZÁRRAGA
Regional Mexican - Mariachi/Ranchera Song Of The Year
AQUÍ ABAJO - CHRISTIAN NODAL
DUELE - ALEJANDRO FERNÁNDEZ & CHRISTIAN NODAL
YA NO INSISTAS CORAZÓN - VICENTE FERNÁNDEZ
100 AÑOS - CARLOS RIVERA, MALUMA & CALIBRE 50
TU AMANTE - YEISON JIMÉNEZ
Regional Mexican - Sierreña Song Of The Year
ARRIEROS SOMOS - GRUPO LOS DE CHIWAS
DENVER RULETEAMOS - JAVIER ROSAS Y SU ARTILLERÍA PESADA & LOS MINIS DE CABORCA
EL BUHO - LUIS R. CONRIQUEZ
TE ENCONTRÉ - ULICES CHAIDEZ & ESLABÓN ARMADO
YA ME ENTERÉ - CHAYÍN RUBIO
Regional Mexican - Cumbia Song Of The Year
CONTIGO - EDWIN LUNA Y LA TRAKALOSA DE MONTERREY & JOHANA RODRÍGUEZ
CUMBIA A LA GENTE - GUAYNAA & LOS ÁNGELES AZULES
LLÁMAME - RAYMIX
MI TROKITA CUMBIA - OBZESION
SOLEDAD - SANTA FE KLAN
Regional Mexican - Album Of The Year
A MIS 80'S -VICENTE FERNÁNDEZ
CARTELES - EL FANTASMA
DESDE CASA, EN CONCIERTO, Y CANCIONES DESEMPOLVADAS - INTOCABLE
EL BORRACHO - LOS DOS CARNALES
ESTA VIDA ES MUY BONITA -BANDA EL RECODO DE CRUZ LIZÁRRAGA
HOY QUE TE PIERDO -KIKIN Y LOS ASTROS
LLEGANDO AL RANCHO -JOSS FAVELA
MEXICANA ENAMORADA -ÁNGELA AGUILAR
NOS DIVERTIMOS LOGRANDO LO IMPOSIBLE -GRUPO FIRME
VAMOS BIEN -CALIBRE 50
Tropical - Artist Of The Year
CARLOS VIVES
JUAN LUIS GUERRA 4.40
LA INDIA
LUIS FIGUEROA
MARC ANTHONY
MILLY QUEZADA
OLGA TAÑÓN
PRINCE ROYCE
ROMEO SANTOS
VÍCTOR MANUELLE
Tropical - Song Of The Year
BEBÉ - CAMILO & EL ALFA
CANCIÓN BONITA - CARLOS VIVES & RICKY MARTIN
CÓMO OLVIDAR - OLGA TAÑÓN & JAY WHEELER
DE VUELTA PA' LA VUELTA - DADDY YANKEE & MARC ANTHONY
DIOS ASÍ LO QUISO - RICARDO MONTANER & JUAN LUIS GUERRA 4.40
HASTA EL SOL DE HOY - LUIS FIGUEROA
LOTERÍA - PRINCE ROYCE
TENGO UN DIOS - SILVESTRE DANGOND
UN AMOR ETERNO - MARC ANTHONY
VÍCTIMAS LAS DOS - VÍCTOR MANUELLE & LA INDIA
Tropical - Collaboration Of The Year
BÚSCAME - KANY GARCÍA & CARLOS VIVES
DE VUELTA PA' LA VUELTA - DADDY YANKEE & MARC ANTHONY
LO VEO Y NO LO CREO - WILLY GARCÍA & GILBERTO SANTA ROSA
SEÑOR JUEZ - OZUNA & ANTHONY SANTOS
VÍCTIMAS LAS DOS - VÍCTOR MANUELLE & LA INDIA
Premio Lo Nuestro will air live from FTX Arena in Miami on Feb. 24 at 7 p.m. ET/PT on Univision.
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