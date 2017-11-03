Scores from 11/3

Friday Football Fever (Photo: KVUE)

Final: San Marcos 65, Anderson 10

Final: Cedar Park 35, Hutto 25

Final: Vandegrift 31, Hays 17

Final: Bowie 42, Akins 28

Final: Stony Point 34, McNeil 31 (2OT)

Final: Westwood 53, Pflugerville 35

Final: Connally 28, Cedar Creek 24

Final: Hendrickson 62, Round Rock 35

Final: Westlake 59, Leander 20

Final: Lake Travis 51, Vista Ridge 7

Final: East View 34, Bastrop 27

Final: Rouse 33, Elgin 21

Final: Manor 28, Del Valle 21

Final: Crockett 21, Reagan 20

Final: Boerne 42, Eastside 0

Final: McCallum 56, Lanier 6

Final: Dripping Springs 41, Medina Valley 0

Final: Lockhart 28, Marble Falls 24

Final: Luling 41, Ingram Moore 20

Final: Liberty Hill 59, China Spring 58

Final: Taylor 35, Fredericksburg 12

Final: Lexington 41, Johnson City 14

Final: Franklin 37, Rockdale 34

Final: Llano 54, Bandera 20

Final: Caldwell 19, Gonzales 14

Final: Columbus 29,Smithville 22 (2OT)

Final: Tidehaven 41, Schulenburg 6

Final: Rogers 35, Florence 14

Final: Marion 55, Lago Vista 14

Final: Cameron Yoe 35, Troy 0

Final: Falls City 37, Flatonia 0

Final: Shiner 48, Ganado 0

Final: Burton 41, Granger 20

Final: Final: Thorndale 22, RB Lott 21

Final: Thrall 33, Moody 0

Final: Regents 40,SA Christian 0

Final: RR Christian 79, Concordia 59

Final: Blanco 35, Comfort 0

Final: Lampasas 51, Burnet 35

Final: Giddings 20, La Grange 3

Final: Somerville Bartlett

Final: Hyde Park 31, SA Holy Cross 6

Final: New Braunfels Christian 60, Cedar Park Summit 8

Final: Waco Vanguard 68, Hill Country 22

SM Academy Brentwood

CTCS TSD

St Andrews Oakridge

St Michaels St Mary Hall

Marble Falls Faith def. Bryan Brazos Christian , forfeit

CLASS 6A

Alief Taylor 34, Pearland Dawson 21



Allen 56, Plano East 30



Arlington Houston 21, North Crowley 20



Arlington Lamar 50, FW Paschal 0



Arlington Martin 28, Arlington 14



Austin Bowie 42, Austin Akins 28



Austin Vandegrift 31, Buda Hays 20



Austin Westlake 59, Leander 20



Beaumont West Brook 70, Conroe Oak Ridge 43



Brownsville Hanna 32, Harlingen 6



Cibolo Steele 31, SA Wagner 14



Clear Brook 47, Alvin 21



Coppell 31, Dallas Skyline 19



Cypress Woods 59, Cypress Creek 29



Dallas Jesuit 55, Dallas White 21



Denton Guyer 34, McKinney Boyd 7



Duncanville 56, Irving MacArthur 0



Edinburg 28, PSJA Southwest 0



Edinburg North 24, PSJA Memorial 20, OT



EP Eastwood 64, EP Socorro 15



EP Montwood 49, EP Pebble Hills 46



Euless Trinity 37, Lewisville Flower Mound 7



Fort Bend Hightower 21, Fort Bend Travis 12



Fort Bend Ridge Point 21, Fort Bend Bush 17



Galena Park North Shore 70, Baytown Goose Creek 0



Garland Lakeview Centennial 48, Garland Rowlett 46



Grand Prairie 43, Irving 16



Hewitt Midway 63, Killeen Shoemaker 21



Houston Clear Lake 48, League City Clear Creek 45



Houston Northbrook 34, Houston Spring Woods 12



Humble Kingwood 39, Baytown Sterling 24



Katy Seven Lakes 42, Katy Mayde Creek 35



Katy Taylor 31, Katy Tompkins 10



Keller Central 25, Keller Timber Creek 22, OT



Keller Fossil Ridge 49, Weatherford 24



Killeen 27, Copperas Cove 24



Klein Collins 22, Klein 9



La Joya 17, McAllen Rowe 14



Lake Travis 51, Cedar Park Vista Ridge 7



Laredo Alexander 29, Laredo United South 21



League City Clear Springs 24, Friendswood 0



Leander Rouse 33, Elgin 21



Lewisville Hebron 34, Lewisville 28



Longview 49, Rockwall-Heath 7



Lufkin 49, Conroe 28



Manor 28, Del Valle 21



Mansfield 55, Arlington Bowie 7



McAllen 32, La Joya Palmview 29



McKinney 37, Wylie 35



Mesquite Horn 35, Tyler 13



Midland Lee 74, Wolfforth Frenship 35



Odessa Permian 35, Odessa 9



Pasadena Memorial 35, La Porte 17



Pearland 39, Clute Brazoswood 14



Pflugerville Hendrickson 62, Round Rock 35



Plano 38, Plano West 14



Richardson Berkner 27, Richardson 7



Richardson Lake Highlands 42, Richardson Pearce 28



Rockwall 45, Mesquite 7



Round Rock Stony Point 34, Round Rock McNeil 31, OT



Round Rock Westwood 53, Pflugerville 35



SA MacArthur 35, SA Churchill 16



SA Northside Brennan 41, SA Northside Marshall 6



SA Northside Taft 33, SA Northside Holmes 14



SA Roosevelt 27, SA Lee 14



SA South San Antonio 35, Laredo Johnson 28



San Angelo Central 21, Midland 14



San Angelo Central 21, Midland 14



San Benito 64, Weslaco 14



San Marcos 65, Austin Anderson 10



Schertz Clemens 17, New Braunfels 7



Smithson Valley 40, Converse Judson 37, OT



South Grand Prairie 14, Cedar Hill 10



Southlake Carroll 24, Hurst Bell 17



The Woodlands 69, Montgomery 31



Tyler Lee 50, North Mesquite 21



Weslaco East 49, Harlingen South 21



CLASS 5A

Abilene Cooper 70, San Angelo Lake View 19



Aledo 48, Justin Northwest 0



Alice 21, CC Tuloso-Midway 19



Amarillo 38, Amarillo Palo Duro 22



Angleton 34, Richmond Foster 7



Austin Crockett 21, Austin Reagan 20



Austin McCallum 56, Austin Lanier 6



Beaumont Central 55, Livingston 7



Boerne-Champion 52, SA Alamo Heights 42



Brownsville Pace 35, Donna 31



Bryan Rudder 42, Waco University 21



Burleson 28, Arlington Seguin 14



Burleson Centennial 34, Joshua 14



Canutillo 49, EP Riverside 7



Canyon 48, Amarillo Caprock 34



Canyon Randall 35, Plainview 7



CC Calallen 69, CC Miller 13



CC Ray 41, Gregory-Portland 27



Cedar Park 35, Hutto 25



College Station 26, Temple 20, OT



Corpus Christi Veterans Memorial High 60, CC King 25



Corsicana 27, Whitehouse 10



Dallas Adamson 24, North Dallas 12



Dallas Highland Park 45, Royse City 15



Dallas Molina 35, Seagoville 32



Dallas South Oak Cliff 34, Dallas Samuell 21



Dallas Wilson 61, Dallas Sunset 0



Dayton 27, Conroe Caney Creek 7



Denton Ryan 56, Denison 16



Dripping Springs 41, Castroville Medina Valley 0



Dumas 38, Hereford 14



Ennis 49, Nacogdoches 21



EP Andress 34, EP Austin 14



EP Chapin 27, EP Burges 24



EP Del Valle 39, EP Hanks 17



EP Irvin 32, EP Bowie 29



EP Jefferson 22, El Paso 0



Everman 31, Crowley 12



Floresville 28, Eagle Pass Winn 20



Fort Worth YMLA 38, FW North Side 14



Frisco Independence 33, Frisco Centennial 28



Frisco Liberty 27, Frisco 22



Frisco Lone Star 63, Frisco Reedy 35



FW South Hills 40, FW Southwest 23



Granbury 41, Cleburne 34



Grapevine 38, FW Eastern Hills 18



Houston Austin 7, Houston Madison 0



Houston Furr 25, Houston Sharpstown 12



Humble Kingwood Park 16, Splendora 9



Huntsville 26, Brenham 14



Jacksonville 25, Lindale 15



Kerrville Tivy 49, Seguin 28



Lake Dallas 41, Little Elm 34



Lewisville The Colony 42, Carrollton Smith 16



Lockhart 28, Marble Falls 24



Lubbock Monterey 55, Lubbock Cooper 41



Lucas Lovejoy 48, Mesquite Poteet 35



Magnolia West 51, Tomball 27



Mansfield Lake Ridge 42, Mansfield Timberview 37



Mansfield Legacy 41, Mansfield Summit 34



Manvel 48, Santa Fe 17



Marshall 28, Longview Pine Tree 17



Mercedes 54, Brownsville Porter 0



Midlothian 34, Red Oak 20



Mission Sharyland 48, Mission Memorial 42



N. Richland Hills 46, FW Dunbar 8



Nederland 41, Lumberton 31



New Caney 28, New Caney Porter 0



North Forney 50, West Mesquite 44



Pflugerville Connally 28, Bastrop Cedar Creek 26



Port Neches-Groves 48, Beaumont Ozen 0



Roma 21, Laredo Cigarroa 17



SA Brackenridge 56, SA Lanier 20



SA Memorial 20, SA Highlands 9



SA Southside 55, SA Harlandale 21



Saginaw Boswell 44, FW Chisholm Trail 24



Sharyland Pioneer 20, Laredo Martin 13



Sherman 51, Wichita Falls 26



Sulphur Springs 21, Greenville 7



Texarkana Texas 39, Hallsville 35



Tomball Memorial 49, Waller 25



Uvalde 28, SA McCollum 16



Vidor 62, Baytown Lee 21



Waco 41, Bryan 21



Waxahachie 30, Lancaster 16



Wylie East 50, Forney 43



CLASS 4A

Alvarado 34, Wilmer-Hutchins 28



Andrews 42, Clint 30



Aransas Pass 63, Wharton 41



Argyle 37, WF Hirschi 19



Bay City 53, Sealy 44



Beeville Jones 30, Robstown 0



Boerne 42, Austin Eastside Memorial 0



Brownwood 56, Big Spring 2



Bushland 21, Denver City 7



Caldwell 19, Gonzales 14



Canton 70, Emory Rains 14



Carrizo Springs 20, Poteet 14



Carthage 49, Palestine 31



CC West Oso 47, Progreso 7



Center 49, Kilgore 35



Crandall 28, Brownsboro 7



Crystal City 42, Lytle 6



Cuero 69, Ingleside 0



Dalhart 35, Brownfield 21



Decatur 69, Burkburnett 49



El Campo 27, Stafford 14



Ferris 43, Dallas Roosevelt 20



Geronimo Navarro 56, Hondo 29



Giddings 20, La Grange 3



Gilmer 45, Atlanta 30



Glen Rose 55, Waxahachie Life 34



Godley 69, Venus 10



Graham 63, Vernon 12



Henderson 41, Bullard 14



Hillsboro 35, FW Benbrook 6



Jasper 44, Huntington 0



Kaufman 43, Van 35



Kennedale 63, FW Castleberry 7



Kingsville King 14, Zapata 0



La Vernia 45, Rockport-Fulton 13



Lampasas 51, Burnet 35



Levelland 69, Pampa 28



Liberty Hill 59, China Spring 58



Little Cypress-Mauriceville 32, Cleveland 27



Llano 54, Bandera 20



Lorena 20, Waco Connally 14



Lubbock Estacado 20, Borger 13



Madisonville 31, Bellville 21



Melissa 43, Aubrey 17



Mexia 19, Fairfield 14



Midland Greenwood 43, Lamesa 20



Midlothian Heritage 57, Carrollton Ranchview 28



Monahans 45, Sweetwater 27



Navasota 33, Bridge City 6



Nevada Community 26, Caddo Mills 10



Orangefield 13, Sour Lake Hardin-Jefferson 12, OT



Paris 25, Anna 0



Paris North Lamar 49, Quinlan Ford 30



Pearsall 29, Devine 9



Pittsburg 28, Gladewater 21



Raymondville 22, Port Isabel 7



Rio Hondo 55, Orange Grove 41



Salado 62, Robinson 21



Sanger 56, Gainesville 44



Seminole 41, Fort Stockton 7



Shepherd 63, Brookshire Royal 6



Silsbee 61, Huffman Hargrave 30



Smithville 29, Columbus 22, OT



Somerset 48, Pleasanton 35



Stephenville 49, Snyder 20



Sweeny 54, Sinton 0



Taylor 35, Fredericksburg 12



Terrell 27, Mabank 10



Texarkana Liberty-Eylau 55, Princeton 44



Texarkana Pleasant Grove 48, Longview Spring Hill 31



Waco La Vega 49, Gatesville 7



West Columbia 50, Freeport Brazosport 22



West Orange-Stark 32, Liberty 0



Wills Point 39, Dallas Lincoln 20



CLASS 3A

Alpine 26, Big Lake Reagan County 20



Arp 31, Harleton 14



Banquete 42, Monte Alto 27



Boling 56, Bloomington 0



Bowie 32, Paradise 22



Breckenridge 43, Ponder 7



Brock 59, Boyd 7



Buffalo 41, Anderson-Shiro 0



Buna 45, Warren 6



Cameron Yoe 35, Troy 0



Canadian 67, Dimmitt 7



Childress 61, Amarillo Highland Park 0



Cisco 40, Tolar 14



Clifton 68, Rio Vista 13



Coldspring-Oakhurst 44, Kountze 8



Coleman 28, Dublin 20



Colorado City 47, Lubbock Roosevelt 0



Comanche 56, Brady 34



Commerce 27, Mineola 21



Como-Pickton 28, Lone Oak 21



Cooper 40, Whitewright 13



East Bernard 83, Danbury 16



Eastland 68, Bangs 6



Edgewood 42, Alba-Golden 28



Edna 28, Altair Rice 19



El Maton Tidehaven 41, Schulenburg 6



Elysian Fields 32, New London West Rusk 31



Eustace 53, Whitney 19



Franklin 37, Rockdale 34



George West 33, Mathis 13



Goliad 61, Taft 0



Grand Saline 38, Quitman 14



Grandview 31, Dallas Madison 0



Groesbeck 49, Elkhart 0



Hebbronville 20, Odem 14



Hitchcock 44, East Chambers 24



Holliday 45, Millsap 7



Hooks 62, De Kalb 20



Hughes Springs 54, Redwater 50



Idalou 44, Stanton 21



Jacksboro 56, WF City View 20



Jourdanton 18, Cotulla 12



Kermit 26, Crane 15



La Marque 25, Hempstead 24



Lexington 41, Johnson City 14



Littlefield 24, Muleshoe 19



Luling 41, Ingram Moore 20



Marion 55, Lago Vista 14



Marlin 36, New Waverly 19



McGregor 35, Little River Academy 12



Merkel 48, Early 14



Mount Vernon 42, Farmersville 26



Natalia 20, Dilley 17



New Boston 44, Gladewater Sabine 32



New Diana 24, Daingerfield 21



Newton 75, Hemphill 0



Nocona 45, Henrietta 34



Omaha Pewitt 55, Queen City 22



Poth 42, Nixon-Smiley 0



SA Cole 26, Universal City Randolph 20, OT



Sadler S&S Consolidated 49, Pattonville Prairiland 16



San Diego 50, Bishop 14



Santa Rosa 34, Falfurrias 7



Shallowater 58, Friona 19



Skidmore-Tynan 31, CC London 28



Slaton 41, Amarillo River Road 11



Sonora 57, Ballinger 3



Spearman 40, Tulia 33



Stockdale 14, Karnes City 13



Sunnyvale 31, Maypearl 0



Teague 35, Malakoff 14



Trinity 28, Kirbyville 14



Tuscola Jim Ned 46, Clyde 43



Van Alstyne 28, Pottsboro 20



Van Vleck 40, Palacios 0



Wall 76, Tornillo 0



Waskom 42, Troup 6



West 42, Palestine Westwood 7



White Oak 35, Jefferson 21



Whitesboro 35, Callisburg 0



Yoakum 49, Vanderbilt Industrial 13



CLASS 2A

Albany 63, Miles 13



Alto 37, Cushing 6



Bells 36, Collinsville 22



Big Sandy 49, Hawkins 6



Bogata Rivercrest 52, Simms Bowie 8



Bovina 21, Farwell 19



Bremond 55, Hubbard 7



Bronte 24, Baird 6



Burton 41, Granger 20



Celeste 35, Trenton 7



Centerville 41, Groveton 40, OT



Clarendon 22, Memphis 8



Colmesneil 49, Sabine Pass 0



Dawson 40, Chilton 16



De Leon 51, San Saba 7



Deweyville 49, Pineland West Sabine 31



Electra 7, Quanah 0



Era 40, Perrin-Whitt 0



Falls City 37, Flatonia 0



Frost 56, Meridian 6



Gladewater Union Grove 28, Kerens 14



Gorman 52, Gordon 6



Gruver 40, Booker 6



Hale Center 29, Olton 24



Hamilton 55, Valley Mills 14



Hamlin 42, Roby 6



Haskell 35, Archer City 28



Hico 16, Goldthwaite 3



Holland 28, Normangee 18



Honey Grove 47, Quinlan Boles 29



Iola 20, Evadale 14, OT



La Pryor 60, Leakey 7



La Villa 34, Santa Maria 20



Lindsay 74, Ranger 0



Lockney 28, Ralls 21



Louise 36, Charlotte 6



Lovelady 64, Saratoga West Hardin 0



Malakoff Cross Roads 18, Cayuga 12



Mart 70, Italy 0



Mason 56, Junction 7



Menard 27, Iraan 21



Muenster 49, Santo 7



Munday 49, Petrolia 14



New Deal 41, Abernathy 20



Ozona 42, Christoval 26



Panhandle 55, Sanford-Fritch 42



Post 58, Forsan 21



Price Carlisle 56, Shelbyville 14



Refugio 49, Weimar 19



Riviera Kaufer 46, Agua Dulce 6



Roscoe 37, Tahoka 13



Runge 19, Pettus 7



Sabinal 44, SA Brooks 0



San Augustine 33, Joaquin 20



Seagraves 48, Plains 14



Shiner 48, Ganado 0



Stamford 35, Hawley 32



Stratford 48, Stinnett West Texas 0



Sudan 42, Springlake-Earth 22



Sundown 49, Floydada 14



Sunray 54, Boys Ranch 6



Tenaha 59, Overton 6



Thorndale 22, Rosebud-Lott 21



Thrall 33, Moody 0



Three Rivers 34, Ben Bolt 12



Timpson 49, Mount Enterprise 6



Valley View 40, Tom Bean 0



Vega 25, Claude 6



Wellington 56, Crosbyton 13



Wheeler 14, Shamrock 0



Wink 32, Van Horn 24



Winters 34, Cross Plains 28



Woodsboro 42, Bruni 12



Yorktown 48, Kenedy 0



CLASS 1A

Amherst 48, Kress 0



Anton 62, Hart 16



Apple Springs 56, Chester 6



Aquilla 71, Gholson 13



Avalon 64, Bynum 0



Balmorhea 66, Dell City 0



Brackett 14, Harper 7



Brookesmith 35, Sidney 24



Bryson 92, Forestburg 52



Calvert 51, Buckholts 0



Cherokee 50, Rochelle 0



Coolidge 71, Abbott 24



Evant 89, Blanket 44



Garden City 54, Sterling City 8



Happy 72, Miami 0



Iredell 62, Morgan 0



Jayton 59, Benjamin 8



Jonesboro 60, Zephyr 12



Knox City 80, Spur 30



Ladonia Fannindel 54, Fruitvale 41



Lometa 50, Barksdale Nueces Canyon 2



Matador Motley County 67, Wilson 0



May 48, Lingleville 0



McLean 50, White Deer 36



Medina 86, Eden 36



Moran 78, Rising Star 32



Oglesby 74, Prairie Lea 25



Petersburg 46, Southland 0



Ropesville Ropes 54, Lorenzo 6



Roscoe Highland 50, Loraine 0



Saint Jo 58, Bowie Gold-Burg 13



Silverton 53, Hedley 0



Strawn 64, Woodson 0



Trinidad 72, Mount Calm 26



Turkey Valley 60, Groom 0



Valera Panther Creek 66, Gustine 16



Walnut Springs 76, Cranfills Gap 48



Water Valley 62, Santa Anna 6



Wellman-Union 71, Welch Dawson 6



Westbrook 62, Robert Lee 14



PRIVATE SCHOOLS

Argyle Liberty Christian 33, Dallas Bishop Dunne 26



Arlington Oakridge 35, Austin St. Andrew's 21



Arlington Pantego Christian 48, Kennedale Fellowship 8



Austin Hyde Park 31, SA Holy Cross 6



Austin Regents 41, SA Christian 14



Beaumont Legacy Christian 35, Tomball Rosehill 33



Bellaire Episcopal 56, Houston Christian 14



Boerne Geneva 48, Hallettsville Sacred Heart 21



Cedar Hill Trinity 56, Bullard Brook Hill 7



Dallas Bishop Lynch 37, FW Nolan 3



Dallas Episcopal 34, Dallas St. Mark 17



Dallas Greenhill 40, John Cooper 28



Dallas Lakehill 75, Rockwall Heritage 44



EP Cathedral 43, Tyler All Saints 7



Flower Mound Coram Deo 48, FW Temple Christian 27



FW Nazarene 54, Founders Classical Academy 38



Grapevine Faith 66, Rice 35



Houston Kinkaid 42, Houston St. John's 21



Houston Lutheran South 69, Victoria St. Joseph 28



Houston Second Baptist 20, Houston Westbury Christian 14



Lake Jackson Brazosport 38, Conroe Covenant 24



Lubbock Christian 27, Willow Park Trinity 21



New Braunfels Christian 60, Cedar Park Summit 8



SA Central Catholic 41, SA Antonian 20



Tomball Concordia 38, Houston St. Thomas 31



Tyler Grace Community 45, Tyler Gorman 39



Waco Reicher 49, Bryan St. Joseph 15



Waco Vanguard 68, Austin Hill Country 22



WF Christian 60, WF Notre Dame 14



OTHER

Austin Royals 50, Bryan Christian Homeschool 47



Azle Christian School 76, Weatherford Christian 60



Big Sandy Harmony (Gilmer) 53, Winona 0



Casady , Okla. 42, FW Country Day 7



Fort Bend Christian 22, CC John Paul 14



FW Brewer 44, Azle 18



FW Eaton 52, Saginaw 9



Houston Heights 44, Houston Chavez 9



KIPP Sunnyside 36, Galveston O'Connell 0



Logos Prep 27, Cypress Community Christian 12



Longview Heritage 66, Greenville Christian 40



Magnolia Legacy 29, Houston Lutheran North 27



Marble Falls Faith def. Bryan Brazos Christian , forfeit



Richland Springs def. Lohn , forfeit



Rio Grande City La Grulla 24, Hidalgo 9



Schertz John Paul II 36, SA St. Gerard 22



Stephenville Home School 46, Austin NYOS 0



Westlake Academy 47, Arlington Newman 0



Whitharral def. Cotton Center , forfeit



POSTPONEMENTS AND CANCELLATIONS

Rule vs. Lueders-Avoca, ccd.

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